Национальную сборную Украины по футболу 17 августа возглавит новый тренер

1 сентября сборная Украины в очередном матче отборочного цикла на ЧМ-2022 сыграет с Казахстаном. Фото: sport.ua

17 августа Александр Петраков возглавит национальную сборную Украины, а Сергей Ребров продолжит тренировать "Аль-Айн" из ОАЭ. Об этом информирует Sport.ua.

На Исполкоме УАФ, который состоится 17 августа, 64-летний Петраков будет представлен в качестве нового главного тренера национальной сборной Украины. Одним из его помощников будет Андрей Анненков, с которым они вместе работали со сборной Украины U-20, которая в 2019 году выиграла чемпионат мира.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Ребров не будет тренировать сборную Украины

Консультантом сборной Украины предлагали стать итальянскому специалисту Мауро Тассотти, входившему в тренерский штаб предыдущего тренера национальной команды Андрея Шевченко, но итальянский специалист не согласился. 1 сентября сборная Украины в очередном матче отборочного цикла на ЧМ-2022 сыграет с Казахстаном.

Сборная Украины осталась без тренера 31 июля, когда Андрей Шевченко не захотел продлевать контракт с национальной командой.