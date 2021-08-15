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понедельник, 16 августа 2021 00:58

Национальную сборную Украины по футболу 17 августа возглавит новый тренер

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Национальную сборную Украины по футболу 17 августа возглавит новый тренер
1 сентября сборная Украины в очередном матче отборочного цикла на ЧМ-2022 сыграет с Казахстаном. Фото: sport.ua

17 августа Александр Петраков возглавит национальную сборную Украины, а Сергей Ребров продолжит тренировать "Аль-Айн" из ОАЭ. Об этом информирует Sport.ua.

На Исполкоме УАФ, который состоится 17 августа, 64-летний Петраков будет представлен в качестве нового главного тренера национальной сборной Украины. Одним из его помощников будет Андрей Анненков, с которым они вместе работали со сборной Украины U-20, которая в 2019 году выиграла чемпионат мира.

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Консультантом сборной Украины предлагали стать итальянскому специалисту Мауро Тассотти, входившему в тренерский штаб предыдущего тренера национальной команды Андрея Шевченко, но итальянский специалист не согласился. 1 сентября сборная Украины в очередном матче отборочного цикла на ЧМ-2022 сыграет с Казахстаном.

Сборная Украины осталась без тренера 31 июля, когда Андрей Шевченко не захотел продлевать контракт с национальной командой.

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