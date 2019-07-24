На представлении новичков "Ювентуса" Буффон спел знаменитую итальянскую песню

Буффону не удался прошлый сезон

Новичок" туринского Ювентуса Джанлуиджи Буффон эпически спел перед одноклубниками на традиционной посвящении.

Ветеран спел перед игроками Юве на посвящении новичков команды. Видео события появилось в официальном твиттере клуба. Об этом пишет football24.ua

Буффон для исполнения перед одноклубниками выбрал легендарную песню Volare, которую Доменико Модуньо и Франко Мильяччи написали более 50 лет назад. Песня стала всемирно известной благодаря фестивалю в Сан-Ремо и кавер-версии французской группы Gipsy Kings.

Однако, голкиперские навыки Джанлуиджи Буффона значительно лучше его вокальных способностей.

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Минувший сезон 42-летний Буффон провел в ПСЖ. Однако французы не захотели продлевать с ним контракт. После чего голкипер вернулся в "Ювентус"