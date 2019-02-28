На Олимпиаде в Токио введут полный запрет на курение

На Олимпиаде в Японии запретят курить. Фото: Устинка

На Олимпийских играх-2020 в Токио решили запретить курение табачных изделий и использование вейп-устройств на всех олимпийских объектах.

Запрет будет более строгим, чем на двух последних летних Олимпийских играх в Лондоне и Рио-де-Жанейро. Об этом сообщает АР.

В прошлом году Япония законодательно запретила курение в общественных заведениях, но эта мера исключает примерно половину всех баров и ресторанов.

В стране разрешена реклама табака на телевидении, сигаретные пачки не содержат графических предупреждений о вреде для здоровья, а табак дешев по сравнению с другими крупными городами.

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Агентство отмечает, что японское правительство имеет большую долю в табачном бизнесе. Ей принадлежит треть акций крупнейшей сигаретной компании Japan Tobacco Inc.

До 1985 года эта отрасль была государственной монополией в Японии и до сих пор является источником крупных налоговых поступлений.

По данным Всемирной организации здравоохранения за 2015 год, в Японии курят 32,7% мужчин, в Соединенных Штатах - 24,4%.