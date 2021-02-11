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пятница, 12 февраля 2021 11:09

На Олимпиаде в Лиллехаммере организаторы не могли найти гимн Украины

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На Олимпиаде в Лиллехаммере организаторы не могли найти гимн Украины
Оксана Баюл травмировала ногу перед началом соревнований. Фото из личного архива Баюл

12 февраля 1994-го открылась зимняя Олимпиада в норвежском Лиллехаммере. Украина завоевала там свои первые 2 медали.

На биатлонный спринт тренеры сборной Украины от нечего делать решили поставить на гонку никому не известную 25-летнюю Валентину Цербе из Прилук.

"На спринт заявили, чтобы познакомилась с трассой и не заблудилась в лесу", - вспоминала Валентина.

Однако украинка, которая стартовала 10-й, точно отстреляла и долгое время была лидером. Лишь впоследствии ее обогнали канадка Мириам Бедар и белоруска Светлана Парамыгина. Валентина стала бронзовым призером, а Украина получила свою 1-ю олимпийскую медаль.

"На Олимпиаду тренеры взяли меня в последний момент. К тому времени я работала на Прилуцкой мебельной фабрике. Перед этим закончил Житомирский деревообрабатывающий техникум, - вспоминает Валентина. - Даже лыж не было. Заняла у брата биатлонистки Нины Лемеш. Пара лыж стоила 200 долларов" .

Накануне Цербе выиграла 2 гонки на чемпионате Украины.

"Но тренеры продолжали колебаться. Меня взяли в последний момент".

1-я украинская медаль вообще висела на волоске. Инна Шешкиль с Казахстана бежала быстрее, но неожиданно упала на финише. В итоге - 4-е место

В спринтерской гонке Валя точно отстрелялась и ждала соперниц. Канадка Бедар улучшила ее результат на 1,2 сек., а белоруска Парамигина - на 0,1.

1-я украинская медаль вообще висела на волоске. Инна Шешкиль с Казахстана бежала быстрее, но неожиданно упала на финише. В итоге - 4-е место.

"Когда подняли флаг, почувствовала страшную гордость, - вспоминала Цербе. - Вечером пришла в комнату и положила бронзовую медаль под подушку. Так и проспала всю ночь. Утром принесли телеграмму от мужа Анатолия. Там было только одно слово - "Поздравляю!" Впоследствии он сказал, что больше всего боялся, чтобы хватило зарплаты".

За медаль Цербе должна была получить $5 тыс. 1,7 тыс. из них должны были вычислить на налоги. Однако украинская диаспора из Канады покрыла сумму налога. На полученные деньги Валентина купила квартиру в Прилуках, где живет до сих пор.

На той же Олимпиаде неожиданно победила фигуристка из Днепра 16-летняя Оксана Баюл. Основными претендентами на "золото" считали американок Нэнси Керриган и Тоню Хардинг.

Оксана исполнила одну из лучших коротких программ в истории фигурного катания и стала лидером.

На тренировке перед произвольной программой фигуристка из Германии Таня Шевченко столкнулась с Оксаной, повредив ей коньком голень. Баюл наложили швы. Врач немецкой сборной сделал ей несколько инъекций обезболивающих. В таком состоянии Оксана выполняла произвольную программу.

На ее финише тренер Галина Змиевская, понимая недостаток каскада прыжков, крикнула об этом через бортик. Оксана изменила план, добавила сложные прыжки. В итоге - победа.

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Организаторы долго искали гимн Украины. Из-за этого задержали церемонию награждения.

Автор: Юрий Стригун
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Дата
12
февраля

На Олимпиаде в Лиллехаммере организаторы не могли найти гимн Украины

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