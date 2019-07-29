На Месси напали на отдыхе

 
Ексклюзивы
1/5
Куда можно перенести столицу Украины: мнение эксперта
Куда можно перенести столицу Украины: мнение эксперта
Просмотров: 396
"Слуга народа" в Раде: кроме Зеленского, фракцию ничто не объединяет
"Слуга народа" в Раде: кроме Зеленского, фракцию ничто не объединяет
3 Просмотров: 2367
"Политическое судилище за преступление, которого не могло быть" - Дикий о деле Маркива
"Политическое судилище за преступление, которого не могло быть" - Дикий о деле Маркива
Просмотров: 549
Ефремова использовали для шантажа экс-"регионалов" - Снегирев
Ефремова использовали для шантажа экс-"регионалов" - Снегирев
Просмотров: 774
Наибольший вызов для Зеленского - Медведчук
Наибольший вызов для Зеленского - Медведчук
Просмотров: 5148
В ДБР заинтересовались Кличко
В ДБР заинтересовались Кличко
1 Просмотров: 5644
"Бунт подростков" - поэтесса об электорате Зеленского
"Бунт подростков" - поэтесса об электорате Зеленского
Просмотров: 1089
Зеленский напоминает раннего Путина - Евгения Чуприна
Зеленский напоминает раннего Путина - Евгения Чуприна
Просмотров: 3573
Тактика "Сделаем их еще раз" сработала - эксперт о выборах в ВР
Тактика "Сделаем их еще раз" сработала - эксперт о выборах в ВР
2 Просмотров: 963
"Станут послушным безголовым большинством" - эксперт про "Слугу народа" в парламенте
"Станут послушным безголовым большинством" - эксперт про "Слугу народа" в парламенте
6 Просмотров: 1900
Фото
Все фото
15
11
5
4
16
Жесткая и горячая: откровенные фото звездной саблистки Харлан
Жесткая и горячая: откровенные фото звездной саблистки Харлан
Украинская теннисистка поразила соцсети сексуальным телом
Украинская теннисистка поразила соцсети сексуальным телом
Усик посетил юных сумоистов в аннексированной Ялте
Усик посетил юных сумоистов в аннексированной Ялте
Англия впервые стала чемпионом мира по крикету
Англия впервые стала чемпионом мира по крикету
Свитолина стала первой украинской теннисисткой, которая дошла до полуфинала Уимблдона: пикантные фото спортсменки
Свитолина стала первой украинской теннисисткой, которая дошла до полуфинала Уимблдона: пикантные фото спортсменки
Видео
Все видео
На Месси напали на отдыхе
На Месси напали на отдыхе
"Динамо" безумно праздновало победу над "Шахтером" в Суперкубке
"Динамо" безумно праздновало победу над "Шахтером" в Суперкубке
Американский боксер сенсационно проиграл тяжелым нокаутом чемпионский титул
Американский боксер сенсационно проиграл тяжелым нокаутом чемпионский титул
Бывший футбболист "Шахтера" прятал сербского снайпера донецких террористов
Бывший футбболист "Шахтера" прятал сербского снайпера донецких террористов
"Атлетико" разгромил "Реал" на турнире в США
"Атлетико" разгромил "Реал" на турнире в США
Интервью
1/5
Наибольший вызов для Зеленского - Медведчук
Наибольший вызов для Зеленского - Медведчук
Просмотров: 5148
"Засеять" округ будет очень и очень сложно - нардеп про Избирательный кодекс
"Засеять" округ будет очень и очень сложно - нардеп про Избирательный кодекс
1 Просмотров: 981
"Ни депутаты, ни министры ни дня не работали на государство. Надо поменять всех" - Ростислав Мельник
"Ни депутаты, ни министры ни дня не работали на государство. Надо поменять всех" - Ростислав Мельник
2 Просмотров: 2601
"Сейчас из Донбасса в основном едут в поисках лучшей жизни, как гастарбайтеры"
"Сейчас из Донбасса в основном едут в поисках лучшей жизни, как гастарбайтеры"
Просмотров: 1197
Политическую рекламу в телевизоре, на радио и бордах надо запретить
Политическую рекламу в телевизоре, на радио и бордах надо запретить
Просмотров: 603
Колонка
Юрій Стригун
Юрій Стригун
29 июля 2019
Просмотров: 27
Лімбурзький сир
— Батьку, я у провінції Лімбург, — каже донька-десятикласниця телефоном. Що тобі привезти? Не сумніваюся ні секунди. ...
понедельник, 29 июля 2019 17:01

На Месси напали на отдыхе

  Комментировать

На Лионеля Месси было совершено нападение во время отдыха

Нападающий "Барселоны" и сборной Аргентины Лионель Месси подвергся нападению во время отдыха на Ибице.

Инцидент произошел на вечеринке, куда футболист пришел вместе с женой. Неизвестный попытался напасть на Лионеля, но в ситуацию вмешались охранники, которые преградили путь нападающему.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Месси может получить долгосрочную дисквалификацию

В прошлом сезоне Месси вместе с "Барселоной" стал чемпионом Испании, но в Лиге чемпионов дошли до полуфинала, где уступили будущему победителю "Ливерпулю".

https://www.obozrevatel.com
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «На Месси напали на отдыхе». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
29
июля

Украинский боксер стал призером Олимпийских игр

Самое читаемое
Жесткая и горячая: откровенные фото звездной саблистки Харлан
Жесткая и горячая: откровенные фото звездной саблистки Харлан
15
 Просмотров: 71003
В Ливии ракетным ударом уничтожили украинские самолеты: есть погибший
В Ливии ракетным ударом уничтожили украинские самолеты: есть погибший Просмотров: 58881
Как жили финны до отделения от России - фото
Как жили финны до отделения от России - фото
14
 Просмотров: 52578
Селфи с крестом и портреты царя - российская церковь провела шествие в центре Киева
Селфи с крестом и портреты царя - российская церковь провела шествие в центре Киева
20
 3 Просмотров: 51478
Советский автотуризм: какой была дорога к морю
Советский автотуризм: какой была дорога к морю
19
 Просмотров: 50293
Спорт
Итальянские СМИ не верят в Малиновского
Итальянские СМИ не верят в Малиновского Просмотров: 549
Игрок "Шахтера" пригрозил "Динамо" после фиаско в Суперкубке Украины
Игрок "Шахтера" пригрозил "Динамо" после фиаско в Суперкубке Украины Просмотров: 900
Харлан необычным образом отпраздновала победу на чемпионате мира
Харлан необычным образом отпраздновала победу на чемпионате мира Просмотров: 513
"Динамо" подпишет форварда сборной Люксембурга
"Динамо" подпишет форварда сборной Люксембурга Просмотров: 567
"Динамо" безумно праздновало победу над "Шахтером" в Суперкубке
"Динамо" безумно праздновало победу над "Шахтером" в Суперкубке
 Просмотров: 693
Больше всего комментируют
6
Самолеты ВВС США появились у берегов Крыма
4
В Украине отмечают годовщину крещения Руси
3
Селфи с крестом и портреты царя - российская церковь провела шествие в центре Киева
2
Работа в ночную смену: назвали преимущества и недостатки
2
Зеленский перепутал название области
Голосов: 1359
Голосование Сможет ли "Динамо" в сезоне 2019/20 отобрать чемпионство у "Шахтёра"?
  • 1) да
  • 2) нет
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua