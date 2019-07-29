На Месси напали на отдыхе

На Лионеля Месси было совершено нападение во время отдыха

Нападающий "Барселоны" и сборной Аргентины Лионель Месси подвергся нападению во время отдыха на Ибице.

Инцидент произошел на вечеринке, куда футболист пришел вместе с женой. Неизвестный попытался напасть на Лионеля, но в ситуацию вмешались охранники, которые преградили путь нападающему.

A guy in the Ibiza party tried to fight Messi, security stepped in as Messi was about to batter the guy pic.twitter.com/ZmV1kA80s7 — mx (@LeooMessi10i) 28 июля 2019 г.

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В прошлом сезоне Месси вместе с "Барселоной" стал чемпионом Испании, но в Лиге чемпионов дошли до полуфинала, где уступили будущему победителю "Ливерпулю".