На машину выдающегося тренера упала кабина КАМАЗа

Евгений Кучеревский мог возглавить киевское "Динамо"Фото: "Советский спорт"

6 августа исполнилось бы 80 лет выдающемуся украинскому тренеру Евгению Кучеревскому. Он трагически погиб 26 августа 2006 года.

Кучеревский на своем автомобиле ехал в Новомосковск, где проводили свой матч дублеры "Днепра" и киевского "Арсенала". По дороге у него случился инфаркт. Неуправляемый автомобиль вылетел на перекресток, где в него врезался КамАЗ. Кабина грузовика упала на машину Кучеревского.

Тренера отвезли в больницу, где он умер не приходя в сознание.

Евгений Мефодьевич родился в Херсоне. Был вратарем. Играл за СКА Одессу и "Судостроитель" из Николаева. После ухода Емца и Жиздика в "Днепр" возглавил никопольский "Колос", с которым занял третье место в союзной первой лиге. Впоследствии два года подряд приводил к "бронзе" во второй лиге николаевский "Судостроитель".

В конце 1986-го возглавил "Днепр", с которым выигрывал "золото", "серебро" и "бронзу" чемпионатов СССР. Затем работал в Тунисе и России. Должен был возглавить киевское "Динамо", но в последний момент Григорий Суркис передумал.

Четыре года с 2001-го по 2005-й возглавлял "Днепр". В еврокубках команда разгромила немецкий "Гамбург" - 3:0, побеждала "Брюгге", на равных боролась с "Марселем".

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Перед смертью оставил должность тренера и стал спортивным директором клуба. Национальные сборные никогда не тренировал. В 1990-м был избран тренером сборной СССР, но Вячеслав Колосков путем закулисных интриг добился назначения на эту должность Анатолия Бышовца.