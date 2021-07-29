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четверг, 29 июля 2021 13:04

На Лунина появился новый претендент

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На Лунина появился новый претендент
Андрей Лунин имеет статус второго вратаря "Реала". Фото: Realoviedo

Испанский клуб Ла Лиги "Эспаньол" заинтересован в услугах вратаря "Реала" и сборной Украины 22-летнего Андрея Лунина.

Клуб из Барселоны хочет омолодить вратарскую позицию, сообщает Еlregate.es.

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В распоряжении "Эспаньола" есть 39-летний Диего Лопес и 31-летний Ойер Оласабаль. Их контракты истекают в 2022-м.

Пока неизвестно, захочет ли "Реал" отпускать Лунина. Ранее мадридцы отказались отпускать украинца в аренду в клуб Сегунды "Леганес".

Андрей Лунин выступает за "Реал" с 2018 года. В сезонах 2018/2020 играл в аренде. В прошлом сезоне был дублером основного вратаря "Реала" Тибо Куртуа.

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