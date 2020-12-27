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воскресенье, 27 декабря 2020 13:27

На лидера "Аталанты" претендуют 3 клуба

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На лидера &quot;Аталанты&quot; претендуют 3 клуба
Гомес поссорился с тренером Гасперини. Фото - Goal.com

Появились новые претенденты на подписание одноклубника Руслана Малиновского полузащитника "Аталанты" Алехандро Гомеса, сообщает Eurosport.

Аргентинца и экс-игрока харьковского "Металлиста" желают заполучить "Интер", "Милан" и "Рома". Руководство бергамского клуба готово рассмотреть предложения, начиная от 10 млн евро. Контракт футболиста рассчитан до 2022 года.

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"Аталанта" хочет расстаться с Гомесом уже в январе из-за недавнего конфликта игрока с главным тренером команды Джан Пьеро Гасперини.

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