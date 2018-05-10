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четверг, 10 мая 2018 12:08

На Кубке мира в России введут жеский запрет

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На Кубке мира в России введут жеский запрет
Фанатам готовят сюрприз. Фото: podrobnosti.ua

В России на время проведения Кубка мира-2018 в принимающих городах введут особый противопожарный режим.

Он предусматривает запрет на разведение костров и сжигание травы. Под бан попадут и пикники с жаркой шашлыков на мангале. Запрет действует на использование приспособлений для приготовления блюд на углях как в лесах, так и в населенных пунктах и ​​на прилегающих к ним территориях.

При ухудшении лесопожарной обстановки рассматривается вопрос о полном запрете посещения лесов, сообщают российские "Известия".

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Кубок мира-2018 пройдет в России с 14 июня по 15 июля. Откроет турнир матч хозяев с Саудовской Аравией.

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