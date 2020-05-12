"На копейки я не пойду": Бутко объяснил, почему долго сидел на скамейке запасных в "Шахтере"

Богдан Бутко так и не стал основным игроком "Шахтера". Фото: ФК "Шахтер"

Защитник сборной Украины Богдан Бутко объяснил, почему долгое время сидел на скамейке запасных в "Шахтере".

Бывший тренер "горняков" Паулу Фонсека в прошлом сезоне не видел Бутко в составе команды. За время работы Луиша Каштру защитник не провёл ни одного матча за донецкую команду.

"Почему летом никуда не перешел? Разговоры были, но без конкретики - завтра, послезавтра, через неделю-две. Не было ни одной конкретной команды. Не знаю почему. Вариантов вообще не было.

В конце концов, как бы мне не хотелось играть на копейки я не пойду. Лучше уж тренироваться с "Шахтером", с реальными профессионалами своего дела, чем идти в какой-то мизерный клуб. Поэтому такие команды автоматически отпадали, не было смысла перепрыгивать с большего на значительно ниже финансовый уровень ", - сказал Бутко в интервью Трибуне.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: "Украина всегда будет на первом месте": игрок "Шахтера" рассказал, почему перешел в российский клуб

Богдан Бутко перешел в аренду зимой 2020 году в познанский "Лех". Украинский защитник смог провести в Польше только один матч.