На конференции ФИФА уснул чиновник из Гуама

Сон футбольного чиновника был крепким. Фото: ФИФА

20 декабря ФИФА провела саммит членов, на котором презентовала результаты опросов и исследований касательно изменения формата Кубка мира и проведения его каждые 2 года.

Она проходила в онлайн-режиме, и пока президент ФИФА Джанни Инфантино рассказывал о всех прелестях его реформ, генеральный секретарь Футбольной ассоциации Гуама уснул. Да еще и крупным планом.

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ФИФА предлагает проводить соревнования за Кубок мира каждые два года. Большинство европейских федераций выступили против.