На игрока во время матча упал баскетбольный щит

На перальту упал баскетбольный щит. Фото: fiba.basketball

Во время баскетбольного матча квалификации КМ-2019 между Парагваем и Аргентиной (61:83) на форварда сборной Парагвая Алехандро Перальту упал баскетбольный щит.

Инцидент произошел в первой четверти, сообщает marca.com.

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Баскетболист пытался продолжить встречу, однако был вынужден досрочно завершить игру.

Перальте потребовалась медицинская помощь, однако вскоре сам спортсмен выложил в твиттере свое селфи с перевязанной головой. "Спасибо всем за слова поддержки. Хочу сказать, что я уже в порядке. Было только одно рассечение", - сообщил Перальта.

Tremendo lo qué pasó en Olavarría. La hunde Delía y se cae la jirafa sobre Alejandro Peralta de Paraguay. Por ahora solo un corte y no volver a jugar. Pudo sacarla mucho peor. pic.twitter.com/Mh1KNt93LU — Leandro Mayo (@MayoLeandro14) 27 лютого 2018 р.

Украинский футболист потерял сознание на матче Универсиады.