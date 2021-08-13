На Cупрягу появился новый претендент

Владислав Супряга потерял место в старте "Динамо". Фото: ФК "Динамо"

Итальянский "Удинезе" заинтересован в услугах форварда "Динамо" и молодежной сборной Украины 21-летнего Владислава Супряги.

Представитель Серии А хочет понять, какова вероятность аренды футболиста с правом выкупа. Украинская сторона открыта к предложениям, сообщает Tuttomercatoweb.

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Сам Супряга хочет проверить свои силы в Италии, и на него есть претенденты, кроме "Удинезе".

В текущем сезоне нападающий не провел ни одного матча за команду.

Владислав Супряга выступает за "Динамо" с лета 2018 года, но так и не смог закрепиться в первой команде. "Удинезе" в прошлом сезоне занял 14-е место в Серии А. Во время летнего трансферного окна "Динамо" подписало трех форвардов - Эрика Рамиреса, Владислава Кулача и Илью Шкурина.