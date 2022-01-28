На 49-м году жизни умер известный украинский боксер Вирчис

Владимир Вирчис. Фото: Gettyimages.com

В пятницу, 28 января, стало известно, что умер бывший чемпион Европы по боксу в супертяжелом весе Владимир Вирчис.

Боксер покончил с собой, утверждает Obozrevatel, ссылаясь на собственные источники.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: "Я все еще в боксе": экс-чемпион мира Гвоздик может возобновить карьеру

Отмечается, что в последнее время Вирчис был в депрессии.

Первое тревожное известие появилось сегодня утром, когда стало известно, что в четверг, 27 января, бывший спортсмен вышел из дома и не вернулся.

Владимир занимался аграрным бизнесом в своей родной Каховке.

В профессионалах Вирчис, имевший прозвище "Охотник", провел 28 боев, победил в 26-ти. Проиграл всего дважды по очкам. Был интерконтинентальным чемпионом по версиям IBF и WBO. В 2007 году стал чемпионом Европы EBU. Осенью 2008-го уступил кубинцу Хуану Карлосу Гомесу в поединке за право боксировать за титул чемпиона мира с Виталием Кличко.