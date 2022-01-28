На 49-м году умер украинский боксер Вирчис (обновлено)

Владимир Вирчис. Фото: Gettyimages.com

В пятницу, 28 января, стало известно, что умер бывший чемпион Европы по боксу в супертяжелом весе Владимир Вирчис.

Боксер совершил самоубийство, что подтверждает Полиция Киева на своей официальной странице в Facebook.

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"Сегодня ночью в полицию Киева поступило сообщение от прохожего о том, что у дома на улице Раисы Окипной он обнаружил повешенным неизвестного мужчину. По указанному адресу срочно прибыла следственно-оперативная группа и "скорая".

На месте происшествия правоохранители обнаружили тело мужчины без признаков жизни с петлей на шее. Врачи констатировали его смерть, а правоохранители направили тело погибшего на экспертизу.

Уже утром в полицию поступило сообщение от местной жительницы о том, что ее муж ночью ушел из дома и не вернулся. Женщина описала внешность пропавшего, и стражи порядка пригласили ее на опознание погибшего, которого обнаружили ночью. В результате было установлено, что погибшим оказался украинский боксер Владимир Вирчис.

Тело мужчины направлено на судебно медицинскую экспертизу для установления причины смерти. Продолжается следствие", - говорится в заявлении.

В профессионалах Вирчис, имевший прозвище Охотник, провел 28 боев, победил в 26. Проиграл дважды по очкам. Был интерконтинентальным чемпионом по версиям IBF и WBO. В 2007 году стал чемпионом Европы EBU. Осенью 2008-го уступил кубинцу Хуану Карлосу Гомесу в поединке за право боксировать за титул чемпиона мира с Виталием Кличко. Владимир занимался аграрным бизнесом в родной Каховке.