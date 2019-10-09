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среда, 09 октября 2019 14:03

Мюллер хочет уйти из "Баварии"

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Мюллер хочет уйти из &quot;Баварии&quot;
Мюллер забил почти 200 мячей за Баварию

Нападающий "Баварии" Томас Мюллер может покинуть мюнхенский клуб.

Об этом сообщает Bild.

По информации источника, 30-летний немец недоволен своим текущим положением в команде. Мюллеру не нравится, что он перестал регулярно попадать в стартовый состав.

Так, в последних пяти поединках мюнхенцев он четыре раза выходил на замену, а в игре Лиги чемпионов против Тоттенхэма (7:2) Томас вовсе не появился на поле. Если ситуация не изменится, немецкий форвард готов рассмотреть возможность своего ухода из клуба.

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Мюллер находится в системе Баварии с 2000 года, а за основную команду выступает с 2007 года. В активе Томаса - 186 голов и 171 результативная передача в 495 матчах за мюнхенский клуб.

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