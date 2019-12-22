"Мы все Зозуля": испанские фанаты поддержали украинца баннером

Фанаты поддержали Зозулю. Фото: Футбол

Во время матча 21-го тура испанской Сеґунды между "Альбасете" и "Эльче" фанаты хозяев представили интересный текстовку.

Сторонники "Альбасете" поддержали украинского нападающего своей команды Романа Зозулю. Слова на текстовке не новы, в переводе с испанского означает "Все мы Зозуля", сообщают испанские СМИ.

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В свое время украинского футболиста так же поддерживали сторонники предыдущего клуба, "Бетиса" из Севильи.

Нынешний баннер является реакцией на события недельной давности.

Во время игры 20-го тура второй Ла Лиги "Райо Вальекано" - "Альбасете" сторонники мадридцев засыпали Зозулю угрозами с основным уклоном на слово "нацист". Из-за откровенную травлю украинца игру арбитр прекратил после первого тайма, а руководство Ла Лиги поддержало такое решение.