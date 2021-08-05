"Мы с ними лучшие подружки" - украинская медалистка Олимпиады о дружбе с россиянками

Марта Федина и Анастасия Савчук. Фото: REUTERS

Бронзовая медалистка Олимпиады в Токио в артистическом планировании украинка 19-летняя Марта Федина призналась в дружбе с россиянками во время Игр.

Федина заявила, что с чемпионками из артистической плавание, россиянками Светланой Колесниченко и Светланой Ромашиной, их связывают дружеские отношения:

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"Колесниченко и Ромашина хорошо с нами общаются, мы с ними лучшие подружки. Я была маленькая, когда видела их по телевизору. У нас все очень мило, по-хорошему ", - заявила украинка в комментарии "Спорт-Экспресс".

Олимпиада в Японии продлится с 23 июля по 8 августа. Украина в Токио представят 157 спортсменов - это наименьшее количество участников от Украины на летних Играх за время независимости. На Олимпийских играх разыграют 339 комплектов медалей в 33 видах спорта. На Играх в Токио сборная Украины завоевала 12 медалей - одну золотую, две серебряных и девять бронзовых наград.