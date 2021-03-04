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четверг, 04 марта 2021 09:03

Мы переживаем ужасный момент -тренер "Шахтёра"

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Мы переживаем ужасный момент -тренер &quot;Шахтёра&quot;
Луиш Каштру работает в "Шахтере" с лета 2019 года. Фото: ФК "Шахтер"

Главный тренер "Шахтера" Луиш Каштру прокомментировал поражение своей команды в матче 1/4 финала Кубка Украины против представителя первой лиги "Агробизнеса".

По словам португальского наставника, "горняки" переживают непростой период и должны реализовывать созданные моменты.

"Мы переживаем ужасный момент, тяжелый период в сезоне. Нам не удается быть такими же продуктивными, как мы были в прошлом году. У нас были моменты, чтобы решить игру в свою пользу, но также были эпизоды, в которых соперник создал нам сложности.

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Команда контролировала игру, но мы пострадали от контратак, и это лишило нас стабильности. Мы не смогли оправиться от прошлого матча, нам нужно почистить свою голову, но новое поражение еще больше поразило наше внутреннее состояние", - цитирует Каштру сайт "Шахтера".

"Шахтер" уступил "Агробизнеса" в овертайме и покинул Кубок Украины. "Горняки" не могут не только выиграть, но и забит 2-й матч подряд.

Кроме "Агробизнеса", в полуфинал Кубка вышли "Заря", "Динамо" и "Александрия".

Жеребьевка 1/2 финала Кубка Украины состоится 4 марта. Финал турнира пройдет 12 мая в Тернополе.

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04
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