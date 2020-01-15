Мы никого не продадим – президент "Гента"

Нападающий Роман Яремчук – желанная трансферная цель многих немецких и итальянских клубов

Президент бельгийского "Гента", в котором выступают три украинца, Иван де Витте заявил, что клуб не собирается продавать игроков в зимнее трансферное окно.

"Нам не нужны деньги. Нельзя постоянно продавать футболистов и при этом рассчитывать на какие-то трофеи. Нам нужны все лучшие игроки, поэтому мы не будем никого продавать в январе", – цитирует де Витте "Телеграф".

"Но это не все. Летом мы также не хотим никого отпускать," – заявил президент клуба.

В составе "Гента" выступают три украинца: защитник Игорь Пластун, хавбек Роман Безус и нападающий Роман Яремчук.

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Ранее главный тренер "Гента" Йенс Торуп рассказал, что руководство клуба обеспокоено интересом других команд к Яремчуку.