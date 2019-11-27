"Мы не позволили "Сити" сделать много" – Каштру

Луиш Каштру доволен ничьей с фаворитом группы

Главный тренер "Шахтера" Луиш Каштру поделился впечатлениями от ничьей в ЛЧ против "Манчестер Сити" (1:1). Об этом сообщает "Трибуна".

- Мы постарались показать свой ДНК. Но играли с командой, которая нам не давала это делать в полной мере. Не все вещи получились. Мы также многое не позволяли "Сити". Хорошая стратегическая встреча.

Старались нейтрализовать забегания Стерлинга. Старались варьировать фланги, чтобы проводить быстрые атаки. Старались создавать моменты через фланги. Не удалось проводить быстрые атаки через середину. Одно получилось, другое нет.

Старались читать игру лучшим образом, понять, как она может пойти. Постоянно в зону забегал Канселу. Потому выпустили Соломона, он мог бы воспользоваться свободным пространством. Хотя делали это не так часто, но он нашел зону, момент. Хорошая позиционная атака.

Когда угадывает с заменой тренер – говорят хорошо, если нет – ругают. Для меня главное, чтобы ребята выходили с энергией, что-то вносили в игре. Соломон, Антонио вышли с огромным желанием. Такое количество ребят U-23 – это хорошо для "Шахтера", – сказал Каштру.

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В последнем матче группового турнира "Шахтер" 11 декабря примет в Харькове "Аталанту".