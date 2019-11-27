"Мы не позволили "Сити" сделать много" – Каштру

 
Ексклюзивы
1/5
4 года без российской газовой иглы. Как Украина не замерзла
4 года без российской газовой иглы. Как Украина не замерзла
1 Просмотров: 972
Забужко рассказала, почему украинский Голодомор уникальный
Забужко рассказала, почему украинский Голодомор уникальный
Просмотров: 684
"Есть желание иметь другого мэра" - эксперт о деле Садового
"Есть желание иметь другого мэра" - эксперт о деле Садового
Просмотров: 945
Снять наличные в кассе магазина: экономисты объяснили, кому выгодно нововведение
Снять наличные в кассе магазина: экономисты объяснили, кому выгодно нововведение
1 Просмотров: 10422
Садовый не устраивает Банковую - эксперт
Садовый не устраивает Банковую - эксперт
6 Просмотров: 1593
"Украинцы смогут любую власть поставить на место": как прошел День достоинства на Майдане
"Украинцы смогут любую власть поставить на место": как прошел День достоинства на Майдане
Просмотров: 1008
Когда кампания в округе от $1,5 млн, то чихать на штрафы - эксперт про нардепов-прогульщиков
Когда кампания в округе от $1,5 млн, то чихать на штрафы - эксперт про нардепов-прогульщиков
Просмотров: 675
Главная угроза государству сейчас снова идет от власти
Главная угроза государству сейчас снова идет от власти
Просмотров: 936
Полгода работы президента Зеленского. Оценки и прогнозы
Полгода работы президента Зеленского. Оценки и прогнозы
24 Просмотров: 6246
Какая рыба исчезает из украинских водоемах - эксперт дает неутешительные прогнозы
Какая рыба исчезает из украинских водоемах - эксперт дает неутешительные прогнозы
Просмотров: 2709
Фото
Все фото
11
11
17
14
3
Невероятная красота и сексуальность: болельщица, которая очаровала футбольный мир
Невероятная красота и сексуальность: болельщица, которая очаровала футбольный мир
Названа самая сексуальная спортсменка мира
Названа самая сексуальная спортсменка мира
Опасная красота: фото украинской каратистки, которая победила на турнире в Москве
Опасная красота: фото украинской каратистки, которая победила на турнире в Москве
Невероятная красота и сексуальность: фото горячей австралийской спортсменки
Невероятная красота и сексуальность: фото горячей австралийской спортсменки
Вашингтон впервые стал чемпионом по бейсболу - на трибунах Трамп и обнаженные груди
Вашингтон впервые стал чемпионом по бейсболу - на трибунах Трамп и обнаженные груди
Видео
Все видео
"Шахтер" не дал Гвардиоле обыграть себя снова
"Шахтер" не дал Гвардиоле обыграть себя снова
"Шахтер" не смог избежать разгрома в матче против "Манчестер Сити"
"Шахтер" не смог избежать разгрома в матче против "Манчестер Сити"
Голкипер "Кальяри" ударил в лицо соперника
Голкипер "Кальяри" ударил в лицо соперника
Хоккеист потерял 9 зубов после удара шайбой
Хоккеист потерял 9 зубов после удара шайбой
Украинец отдал шикарный ассист в чемпионат Дании
Украинец отдал шикарный ассист в чемпионат Дании
Интервью
1/5
Полгода работы президента Зеленского. Оценки и прогнозы
Полгода работы президента Зеленского. Оценки и прогнозы
24 Просмотров: 6246
Какая рыба исчезает из украинских водоемах - эксперт дает неутешительные прогнозы
Какая рыба исчезает из украинских водоемах - эксперт дает неутешительные прогнозы
Просмотров: 2709
Google прослушивает - криминалист рассказал о кибершпионаже
Google прослушивает - криминалист рассказал о кибершпионаже
Просмотров: 2286
Когда заработает видеофиксация нарушений на дороге
Когда заработает видеофиксация нарушений на дороге
Просмотров: 1296
"Заказали" - философ про опрос на оккупированных территориях
"Заказали" - философ про опрос на оккупированных территориях
1 Просмотров: 1215
Колонка
Юрій Стригун
Юрій Стригун
25 ноября 2019
Просмотров: 810
Марися
Востаннє я кашляв у Польщі. В лютому ми приїхали в Полчин-Здруй і тиждень шукали бодай якоїсь роботи. Ніхто не брав, бо з промисловості в місті була ...
среда, 27 ноября 2019 00:36

"Мы не позволили "Сити" сделать много" – Каштру

  Комментировать
&quot;Мы не позволили &quot;Сити&quot; сделать много&quot; – Каштру
Луиш Каштру доволен ничьей с фаворитом группы

Главный тренер "Шахтера" Луиш Каштру поделился впечатлениями от ничьей в ЛЧ против "Манчестер Сити" (1:1). Об этом сообщает "Трибуна".

- Мы постарались показать свой ДНК. Но играли с командой, которая нам не давала это делать в полной мере. Не все вещи получились. Мы также многое не позволяли "Сити". Хорошая стратегическая встреча.

Старались нейтрализовать забегания Стерлинга. Старались варьировать фланги, чтобы проводить быстрые атаки. Старались создавать моменты через фланги. Не удалось проводить быстрые атаки через середину. Одно получилось, другое нет.

Старались читать игру лучшим образом, понять, как она может пойти. Постоянно в зону забегал Канселу. Потому выпустили Соломона, он мог бы воспользоваться свободным пространством. Хотя делали это не так часто, но он нашел зону, момент. Хорошая позиционная атака.

Когда угадывает с заменой тренер – говорят хорошо, если нет – ругают. Для меня главное, чтобы ребята выходили с энергией, что-то вносили в игре. Соломон, Антонио вышли с огромным желанием. Такое количество ребят U-23 – это хорошо для "Шахтера", – сказал Каштру.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: "Шахтер" добыл ничью в Манчестере

В последнем матче группового турнира "Шахтер" 11 декабря примет в Харькове "Аталанту".

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «"Мы не позволили "Сити" сделать много" – Каштру». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Самое читаемое
Это не случайность: автогонщик об аварии с участием Кулебы
Это не случайность: автогонщик об аварии с участием Кулебы
3
 1 Просмотров: 20367
Как в сказке: синоптики порадовали погодой на Новый Год
Как в сказке: синоптики порадовали погодой на Новый Год Просмотров: 20349
&quot;Доцент&quot; самоликвидировался: показали фото опасного боевика
"Доцент" самоликвидировался: показали фото опасного боевика
3
 2 Просмотров: 7335
На Одесской трассе столкнулись 10 машин и автобус: первые подробности и фото
На Одесской трассе столкнулись 10 машин и автобус: первые подробности и фото
4
 1 Просмотров: 7299
Просят опознать труп после ДТП (18+)
Просят опознать труп после ДТП (18+) Просмотров: 6822
Спорт
"Горняки" заслужили ничью: главные выводы матча "Манчестер Сити" - "Шахтер"
"Горняки" заслужили ничью: главные выводы матча "Манчестер Сити" - "Шахтер"
 Просмотров: 171
"Шахтер" не дал Гвардиоле обыграть себя снова
"Шахтер" не дал Гвардиоле обыграть себя снова
 Просмотров: 72
"Шахтер" добыл ничью в Манчестере
"Шахтер" добыл ничью в Манчестере
 Просмотров: 1107
"Шахтер" не смог избежать разгрома в матче против "Манчестер Сити"
"Шахтер" не смог избежать разгрома в матче против "Манчестер Сити"
 Просмотров: 972
Шевченко попал в топ-10 лучших тренеров сборных
Шевченко попал в топ-10 лучших тренеров сборных Просмотров: 405
Больше всего комментируют
5
Прекращение огня и рост зарплат - чего украинцы ждут от Зеленского
5
"Очистка продолжается" - Зеленский начал ходить по улице и снимать еженедельные видео для украинцев
4
К работе Зеленского положительно относятся 62% украинцев - опрос
3
Зеленский попросил Путина вернуть украденное из кораблей
2
Зеленский о нормандской встрече: "Готов"
Голосов: 170
Голосование Главное спортивное событие года для Украины?
  • 1) победа футбольной сборной на Кубке мира среди 20-летних
  • 2) выход команды Андрея Шевченко на Евро-2020
  • 3) перемога Дмитра Підручного на чемпіонаті світу з біатлону
  • 4) победы Василия Ломаченко и Александра Усика
  • 5) Элина Свитолина сыграла в полуфинале двух турниров "Великого Шлема"
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua