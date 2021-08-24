Мы начнем уверенно с первых минут — тренер "Монако"

Нико Ковач похвалил Пятова. Фото: Reuters

Главный тренер "Монако" Нико Ковач поделился ожиданиями от ответного матча раунда плей-офф отбора Лиги чемпионов УЕФА с "Шахтёром".

"Мы должны лучше начать матч. В первой встрече мы начали доминировать спустя 20 минут, хоть и не забили. Завтра надо быть готовыми уверенно играть с первым минут. Нужно сосредоточиться. В этом сезоне мы показали две свои стороны в Лиге 1 и в Лиге чемпионов. Я уверен, что в матче с "Шахтёром" мы покажем истинное лицо "Монако".

Потеря Трубина серьёзна для "Шахтёра", но у них есть опытный Пятов, с которым я много играл. Поэтому ворота соперника по-прежнему будут хорошо защищены", — приводит слова Ковача пресс-служба "Монако".

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Ответный матч раунда плей-офф отбора Лиги чемпионов УЕФА "Шахтёр" — "Монако" состоится завтра, 25 августа, на стадионе "Металлист" в Харькове. Начало встречи — в 22:00. Первая встреча в Монако завершилась победой донецкой команды со счётом 1:0.