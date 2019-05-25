"Мы могли проигрывать – 0:2 уже на 15 минуте" – Петраков

 
Ексклюзивы
1/5
Взять кредит будет сложнее: плюсы и минусы нововведения
Взять кредит будет сложнее: плюсы и минусы нововведения
1 Просмотров: 1800
"Это вояки, крошка" - как работает ветеранская палатка на "Книжном Арсенале"
"Это вояки, крошка" - как работает ветеранская палатка на "Книжном Арсенале"
Просмотров: 3069
"Все в панике. И это хорошо": эксперт об идее власти помириться с РФ
"Все в панике. И это хорошо": эксперт об идее власти помириться с РФ
Просмотров: 2493
Зеленского сравнили с Порошенко
Зеленского сравнили с Порошенко
1 Просмотров: 3123
Богдан будет искать лазейки в украинских законах для Зеленского
Богдан будет искать лазейки в украинских законах для Зеленского
Просмотров: 5481
"Зеленский не выучил уроки Иловайска" - доброволец о новом руководителе Генштаба
"Зеленский не выучил уроки Иловайска" - доброволец о новом руководителе Генштаба
1 Просмотров: 16338
Если заполним украинским и мультики, и порнуху, мы победим - Журавель
Если заполним украинским и мультики, и порнуху, мы победим - Журавель
Просмотров: 576
Донецк весной 2014-го глазами украинского патриота: как захватывали город
Донецк весной 2014-го глазами украинского патриота: как захватывали город
Просмотров: 2718
Страна мечты: как прошла инаугурация президента Зеленского
Страна мечты: как прошла инаугурация президента Зеленского
Просмотров: 5913
"Все разъедутся скамейки ставить в округах" - мажоритарщик о решении Зеленского распустить Раду
"Все разъедутся скамейки ставить в округах" - мажоритарщик о решении Зеленского распустить Раду
Просмотров: 1782
Фото
Все фото
8
8
7
7
6
Шотландский клуб презентовал форму на обнаженных девушках
Шотландский клуб презентовал форму на обнаженных девушках
Роскошная жена Гвардиолы стала иконой стиля в футболе
Роскошная жена Гвардиолы стала иконой стиля в футболе
Боец установил рекорд, пробежав полумарафон в бронежилете
Боец установил рекорд, пробежав полумарафон в бронежилете
Сестра Василия Ломаченко одна из самых сексуальных блондинок страны
Сестра Василия Ломаченко одна из самых сексуальных блондинок страны
Ломаченко - Кролла: показали красоток, которые будут подогревать публику
Ломаченко - Кролла: показали красоток, которые будут подогревать публику
Видео
Все видео
Украина начала молодежный Кубок мира с победы над США
Украина начала молодежный Кубок мира с победы над США
Сумасшедшее празднование чемпионства "Баварии"
Сумасшедшее празднование чемпионства "Баварии"
Вратарь "Динамо" бил по ягодицам игрока "Шахтера"
Вратарь "Динамо" бил по ягодицам игрока "Шахтера"
В "Шахтера"нет преимущества перед "Динамо" в личных встречах
В "Шахтера"нет преимущества перед "Динамо" в личных встречах
Игрок "Наполи" забил фантастический мяч в вратарь "Интера"
Игрок "Наполи" забил фантастический мяч в вратарь "Интера"
Интервью
1/5
Наш народ - боевой конь, знает дорогу независимо от всадника - Журавель
Наш народ - боевой конь, знает дорогу независимо от всадника - Журавель
Просмотров: 234
Чтобы мой карандаш поднялся, надо быть или героем, или круто обосраться - карикатурист Юрий Журавель
Чтобы мой карандаш поднялся, надо быть или героем, или круто обосраться - карикатурист Юрий Журавель
Просмотров: 4527
Донецк весной 2014-го глазами украинского патриота: как захватывали город
Донецк весной 2014-го глазами украинского патриота: как захватывали город
Просмотров: 2718
На приспособление к нормам языкового закона имеем 5 лет - юрист
На приспособление к нормам языкового закона имеем 5 лет - юрист
Просмотров: 603
Зеленский - не рука Москвы, но России он выгоден - Мирослав Гай
Зеленский - не рука Москвы, но России он выгоден - Мирослав Гай
2 Просмотров: 1305
Колонка
Павло Вольвач
Павло Вольвач
24 мая 2019
Просмотров: 261
Травень
– Ох і цвіте! Як самашеччий! Хто це мені казав? Хоча що тут думати – так говорити міг тільки один чоловік. Він і говорив, важко ...
суббота, 25 мая 2019 07:10

"Мы могли проигрывать – 0:2 уже на 15 минуте" – Петраков

  Комментировать
&quot;Мы могли проигрывать – 0:2 уже на 15 минуте&quot; – Петраков
Петраков накричал на футболистов в перерыве

Несмотря на победу юношеской сборной Украины U-20 в стартовой игре чемпионата мира над сборной США (2:1) главный тренер Александр Петраков не был удовлетворен действиями своей команды. Об этом пишет "UA-Футбол"

– За счет чего украинцам удалось обыграть американцев? И что нужно исправить в действиях ваших подопечных, учитывая следующие матчи в группе?

Все спрашивают, что будет дальше, но мы еще не вышли из группы. Наша главная задача – пробиться в плей-офф, а потом уже будем разговаривать. Будем разбирать игру, работать над ошибками и двигаться дальше. У нас не вышел первый тайм вообще. В перерыве поговорили с ребятами. Вышли на второй тайм уже в лучшем состоянии. А в первом тайме отдали инициативу и могли проигрывать со счетом 0:2 уже на 15-й минуте.

– Что вы говорили подопечным в перерыве?

Прессе этого лучше не знать, эти слова не подлежат переводу. Разговор был на повышенных тонах. К сожалению, пришлось разговаривать жестко. Если нам с помощниками удалось донести до ребят эти слова, значит, мы свою работу сделали правильно.

– Тактика сборной Украины, на ваш взгляд, удивила американцев?

Вряд ли. Мы уже три года так играем. Кроме того, тренеры из США также просматривали наши матчи. Сейчас уже тайны из этого не сделаешь. В интернете есть любая игра. У нас только одна проблема – травма Виталия Мыколенко, которым я не мог рисковать. Он остался дома, будет восстанавливаться, чтобы подготовиться к матчам в национальной сборной. На его месте играл Даниил Бескоровайный. У него не все получалось, но мы разберем еще эту игру, он парень нормальный.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Украина начала молодежный Кубок мира с победы над США

Следующую игру сборная Украины проведет в понедельник, 27 мая. Соперником нашей сборной будет сборная Катара.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «"Мы могли проигрывать – 0:2 уже на 15 минуте" – Петраков». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Самое читаемое
Свадьба Насти Каменских и Потапа: появились первые фото и видео
Свадьба Насти Каменских и Потапа: появились первые фото и видео
8
 Просмотров: 68325
Луценко говорит, что будет генпрокурором и &quot;не прогнет позвоночник&quot;
Луценко говорит, что будет генпрокурором и "не прогнет позвоночник"
 4 Просмотров: 58188
Референдум о мире с Россией: Кравчук прокомментировал идею
Референдум о мире с Россией: Кравчук прокомментировал идею 6 Просмотров: 31591
Бывший кандидат в президенты подал в суд на Зеленского
Бывший кандидат в президенты подал в суд на Зеленского Просмотров: 25189
Создали &quot;словарь Зеленского&quot;
Создали "словарь Зеленского" 2 Просмотров: 19944
Спорт
Благодаря динамовским клубным связкам Украины победила США в стартовом матче молодежного Кубка мира
Благодаря динамовским клубным связкам Украины победила США в стартовом матче молодежного Кубка мира
 Просмотров: 351
Украина начала молодежный Кубок мира с победы над США
Украина начала молодежный Кубок мира с победы над США
 Просмотров: 324
Сумасшедшее празднование чемпионства "Баварии"
Сумасшедшее празднование чемпионства "Баварии"
 Просмотров: 360
Суркис прокомментировал возможное приглашение иностранного тренера в "Динамо"
Суркис прокомментировал возможное приглашение иностранного тренера в "Динамо" Просмотров: 540
Украина примет чемпионат мира по хоккею
Украина примет чемпионат мира по хоккею Просмотров: 432
Больше всего комментируют
17
Зеленский прокомментировал референдум о мире с Россией
7
У Порошенко хотят конфисковать все имущество
6
Референдум о мире с Россией: Кравчук прокомментировал идею
6
"Достаточно очковтирательства в ВСУ" - Хомчак сделал первое заявление
4
"Прошедшие выборы представляют угрозу для Украины" - Николай Княжицкий
Голосов: 691
Голосование Кто выиграет футбольную Лигу чемпионов 2018/19?
  • 1) "Ливерпуль"
  • 2) "Тоттенхем"
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua