"Мы могли проигрывать – 0:2 уже на 15 минуте" – Петраков

Петраков накричал на футболистов в перерыве

Несмотря на победу юношеской сборной Украины U-20 в стартовой игре чемпионата мира над сборной США (2:1) главный тренер Александр Петраков не был удовлетворен действиями своей команды. Об этом пишет "UA-Футбол"

– За счет чего украинцам удалось обыграть американцев? И что нужно исправить в действиях ваших подопечных, учитывая следующие матчи в группе?

Все спрашивают, что будет дальше, но мы еще не вышли из группы. Наша главная задача – пробиться в плей-офф, а потом уже будем разговаривать. Будем разбирать игру, работать над ошибками и двигаться дальше. У нас не вышел первый тайм вообще. В перерыве поговорили с ребятами. Вышли на второй тайм уже в лучшем состоянии. А в первом тайме отдали инициативу и могли проигрывать со счетом 0:2 уже на 15-й минуте.

– Что вы говорили подопечным в перерыве?

Прессе этого лучше не знать, эти слова не подлежат переводу. Разговор был на повышенных тонах. К сожалению, пришлось разговаривать жестко. Если нам с помощниками удалось донести до ребят эти слова, значит, мы свою работу сделали правильно.

– Тактика сборной Украины, на ваш взгляд, удивила американцев?

Вряд ли. Мы уже три года так играем. Кроме того, тренеры из США также просматривали наши матчи. Сейчас уже тайны из этого не сделаешь. В интернете есть любая игра. У нас только одна проблема – травма Виталия Мыколенко, которым я не мог рисковать. Он остался дома, будет восстанавливаться, чтобы подготовиться к матчам в национальной сборной. На его месте играл Даниил Бескоровайный. У него не все получалось, но мы разберем еще эту игру, он парень нормальный.

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Следующую игру сборная Украины проведет в понедельник, 27 мая. Соперником нашей сборной будет сборная Катара.