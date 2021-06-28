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понедельник, 28 июня 2021 14:56

Мы могли бы сыграть с более сильной командой – шведский защитник

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Мы могли бы сыграть с более сильной командой – шведский защитник
Шведы привыкли к роли фаворитов. Фото: Reuters

Защитник национальной команды Швеции Микаэль Люстиг прокомментировал игру сборной Украины в преддверии очной встречи в рамках 1/8 финала чемпионата Европы.

"Я видел матч с Нидерландами, и в том матче они были очень хороши, с удачной атакой. Учитывая отборочные матчи континентального первенства, мы знаем, что это очень опытная футбольная команда, — приводит слова игрока expressen.se.

"Я думаю, что ожидания от нашей команды значительно выше после 1/4 финала ЧМ-2018. Обычный человек, который не особо много следит за Украиной, видит с ней простой матч. Они заняли первое место в группе в квалификации к ЧЕ-2020. В последние годы они чего-то добились.

Это будет тяжелый матч. Мы могли бы сыграть и с более сильными сборными, мы ожидаем игру с хорошим предчувствием".

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Игра Швеция — Украина состоится завтра, 29 июня, в Глазго на стадионе "Хэмпден Парк". Начало встречи — 22:00. До этого Швеция и Украина встречались четыре раза. Дважды побеждала Украины, один раз - Швеция. Еще одна игра завершилась вничью.

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