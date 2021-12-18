Мы играли на равных в Лиге чемпионов – Луческу

Луческу удивил оценкой собственного выступления. Фото: Reuters

Главный тренер "Динамо" Мирча Луческу подвел итоги участия команды в ЛЧ.

"Несмотря на поражения в матчах Лиги чемпионов, мы играли почти на равных в каждом из них. "Динамо" не играло на таком уровне в еврокубках на протяжении 5 лет.

Доволен результатом, отношением команды", – сказал Луческу.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Контракт с "Эвертоном" сорвался? Миколенко вернулся в Киев

"Динамо" заняло последнее место в группе с "Баварией", "Бенфикой" и "Барселоной". Киевляне сыграли 1 раз вничью, потерпели 5 поражений, разница мячей – 1:11.