"Мы едем очень злыми и без очков" - Де Дзерби после поражения от "Реала"

Роберто Де Дзерби подписал контакт с "Шахтером" на два года. Фото: ФК "Шахтер".

Главный тренер "Шахтера" Роберто Де Дзерби прокомментировал поражение от "Реала" в четвертом туре Лиги чемпионов.

Для улучшения результатов Де Дзерби хочет новых трансферов для команды.

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Есть три ключевые вещи, которые мы должны делать, чтобы в следующих сезонах ЛЧ играть лучше: во-первых, победить в УПЛ, во-вторых, видеть прогресс молодых игроков, как Судаков, Мудрик, Бондаренко и других, в-третьих - трансферы особенно на те позиции, где нам нужна скорость, техники, которых сейчас не хватает".

Сегодня мы провели очень хороший матч на "Бернабеу". Грустно, что мы сегодня едем очень злы и без очков, грустно и потому, что провели очень хороший матч", - цитирует тренера официальный сайт "Шахтера".

"Шахтер" проиграл "Реалу" 1:2. В другом матче "Интер" победил "Шериф" – 3:1. В турнирной таблице лидирует "Реал" с девятью очками. В "Интере" семь пунктов и второе место. "Шериф" занимает третье место с двумя победами. У "Шахтера" одно очко и последнее место в группе. В следующем туре "Реал" будет гостить в Молдове, а "Шахтер" сыграет против "Интера" в гостях.