"Мы доминировали в игре" – Каштру

Каштру выиграл первое классическое дерби

В субботу, 10 августа, в матче 3-го тура чемпионата Украины киевское "Динамо" со счетом 1:2 уступило на НСК "Олимпийский" донецкому "Шахтеру". Вашему вниманию послематчевая пресс-конференция Луиша Каштру

Луиш Каштру, главный тренер "Шахтера":



— Конечно, мы довольны результатом. Тем более, что отправляясь на этот матч, мы рассчитывали только на победу. Команда сегодня с первой минуты показывала, что хочет. Мы доминировали в игре, кроме последних минут пяти-десяти, когда "Динамо" прижимало нас к воротам. При этом мы могли реализовать еще один явный момент. На самое главное, что добились своей цели. Теперь будем настраиваться на следующий матч.

— Что не получилось сегодня?

Не удалось забить то количество голов, которое мы могли забить. Нужно правильнее принимать решения на последней фазе атаки. До этих стадий мы добирались сегодня хорошо, а дальше. Не всегда получается пройти все стадии атаки и забить мяч. Эффективность в атаке, реализация моментов — это постоянная проблема в футболе, и сегодняшний матч не стал исключением.

— Не стало ли вам обидно, что "Динамо" реализовать свой первый же голевой момент?

В таких ситуациях всегда расстраиваешься. Но это футбол, его часть, такое надо принимать и правильно реагировать, что мы сегодня и сделали, отлично проявив себя во втором тайме. У нас получалось играть на обоих флангах, нам давалась вариативность игры. Очень хороший матч с нашей стороны. Как, впрочем, и в недавнем поединке за Суперкубок Украины, но тогда результат был иным.

— Когда вернется в строй Коваленко?

Надеемся, что через 2-3 недели. Его травма оказалась сложнее, чем мы изначально думали.

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