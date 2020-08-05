Мы должны были забивать 5 мячей – Каштру

Луиш Каштру одержал уверенную победу. Фото ФК "Шахтер"

Главный тренер "Шахтера" Луиш Каштру прокомментировал победу в ответном матче с "Вольфсбургом" (3:0) и выход в 1/4 финала ЛЕ.

"Хорошие впечатления, команда почти все время была сильна. "Вольфсбург" хорошо начал, прижал нас прессингом, заставил нас нехорошо играть. Мы не использовали зоны. Но потом мы начали создавать моменты. Марлос, Тайсон, Алан Патрик. У нас было 5 моментов". Сообщает "Трибуна".

Во втором тайме мы поставили себе цель забить гол. Наша цель – победить, не закрываться в обороне, ожидая, как течет время. Мы добились результата, вышли в 1/4-ю, работаем дальше.

Пять моментов создали – пять моментов надо было забить. В футболе такого не бывает. Есть человеческие ошибки. Так и случилось в игре. Мы должны ждать момент, чтобы забить – это и произошло.

Мы счастливы, подарили радость болельщикам. Все довольны результатом. Показали хорошую игру. Сейчас важно подготовить команду, ведь через 6 дней матч либо с "Айнтрахтом", либо с "Базелем".

Работаем каждый день, чтобы побеждать. Иногда не удается – мы расстраиваемся. Но чаще нам удается, работа компенсируется. В футболе все внезапно, жизнь может поменяться, жизнь тренера может поменяться.

Мы чемпионы, в 1/4 финала ЛЕ. Это фантастический клуб, великолепная администрация, квалифицированный коллектив игроков, с отличным характером каждый. Ничего плохого в команде нет. Факты это доказывают.

У "Шахтера" 10 еврокубковых матчей в сезоне. 6 в ЛЧ, всего 2 проиграли "Ман Сити" и "Аталанте", в ЛЕ 3 из 4 выиграли. Вышли в четвертьфинал ЛЕ.

К сожалению, мы вылетели из ЛЧ. Но баланс в команде меня радует. Надо действовать, а не говорить. Мы делаем хорошо, меня это радует. Но все может очень быстро поменяться", – сказал Каштру.

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Донецкий "Шахтер" в следующем году будет играть в Лиге чемпионов. Команда выиграла последний чемпионат Украины.