Мы будем бороться за инициативу – тренер Дании

 
Ексклюзивы
1/5
Где отдыхают украинцы: назвали самые популярные курорты
Где отдыхают украинцы: назвали самые популярные курорты
Просмотров: 819
"Нет альтернативы" – политолог объяснил рейтинги Зеленского
"Нет альтернативы" – политолог объяснил рейтинги Зеленского
9 Просмотров: 783
Было стыдно прыгать, задирать ноги. Нижнего белья не имели - этнолог про Ивана Купала в древности
Было стыдно прыгать, задирать ноги. Нижнего белья не имели - этнолог про Ивана Купала в древности
Просмотров: 2277
"Продавцы вывешивают бумажки с номером карты, куда можно сбросить деньги" - украинцы массово переходят на безналичные расчеты
"Продавцы вывешивают бумажки с номером карты, куда можно сбросить деньги" - украинцы массово переходят на безналичные расчеты
1 Просмотров: 1656
"На чиновников деньги найдут, а на пенсии нет"
"На чиновников деньги найдут, а на пенсии нет"
Просмотров: 369
В аварии погиб 11-летний парень. Он был за рулем: кто ответит
В аварии погиб 11-летний парень. Он был за рулем: кто ответит
Просмотров: 657
Огромные самолеты и счастливые пассажиры - волшебные фото из аэропорта "Киев"
Огромные самолеты и счастливые пассажиры - волшебные фото из аэропорта "Киев"
Просмотров: 2682
Конституционный суд рассмотрит обращение относительно языкового закона
Конституционный суд рассмотрит обращение относительно языкового закона
Просмотров: 378
Украинский флаг над Госдумой, языковой скандал с Довбиком и блохи в море - неделя в цитатах от Gazeta.ua
Украинский флаг над Госдумой, языковой скандал с Довбиком и блохи в море - неделя в цитатах от Gazeta.ua
Просмотров: 738
"Напьемся с горя" - как в Киеве "зажигала" фан-зона на игре Украина-Англия
"Напьемся с горя" - как в Киеве "зажигала" фан-зона на игре Украина-Англия
1 Просмотров: 1404
Фото
Все фото
3
10
11
9
3
Ярмоленко после Евро повез жену в Черногорию
Ярмоленко после Евро повез жену в Черногорию
Фанаты в восторге: известная легкоатлетка ушла в порно
Фанаты в восторге: известная легкоатлетка ушла в порно
Украина вылетела из Евро-2020, а китайцы праздновали столетие Компартии: самое интересное за неделю - в фото
Украина вылетела из Евро-2020, а китайцы праздновали столетие Компартии: самое интересное за неделю - в фото
&quot;Напьемся с горя&quot; - как в Киеве &quot;зажигала&quot; фан-зона на игре Украина-Англия
"Напьемся с горя" - как в Киеве "зажигала" фан-зона на игре Украина-Англия
&quot;Есть чему поучиться у детей&quot; - Зеленский обратился к футболистам
"Есть чему поучиться у детей" - Зеленский обратился к футболистам
Видео
Все видео
Как Дания победила Англию
Как Дания победила Англию
Почему Италия стала финалистом Евро
Почему Италия стала финалистом Евро
Тайсон Фьюри обвинил Кличко в мошенничестве во время боя
Тайсон Фьюри обвинил Кличко в мошенничестве во время боя
"Динамо" и "Шахтер" одержали победы на сборах
"Динамо" и "Шахтер" одержали победы на сборах
Как Испания разгромила Италию в финале Евро
Как Испания разгромила Италию в финале Евро
Интервью
1/5
"На чиновников деньги найдут, а на пенсии нет"
"На чиновников деньги найдут, а на пенсии нет"
Просмотров: 369
Украина может расширить перечень коренных народов - Портников
Украина может расширить перечень коренных народов - Портников
1 Просмотров: 2394
Ежедневно в мире выкуривают 1,1 млрд сигарет. О будущем никотина рассказывает научный директор ВАТ Дэвид О'Райли (PR)
Ежедневно в мире выкуривают 1,1 млрд сигарет. О будущем никотина рассказывает научный директор ВАТ Дэвид О'Райли (PR)
1 Просмотров: 225
Фейковые долги за газ: как собрать доказательства и выиграть суд
Фейковые долги за газ: как собрать доказательства и выиграть суд
Просмотров: 1107
"Знает свое место" - политолог об отношении Ермака до Зеленского, его пророссийскость и роль в деле "вагнеровцев"
"Знает свое место" - политолог об отношении Ермака до Зеленского, его пророссийскость и роль в деле "вагнеровцев"
3 Просмотров: 2457
Колонка
Роман Шахрай
Роман Шахрай
06 июля 2021
Просмотров: 162
Чемпіон пресконференцій
У листопаді 2009-го у конференц-зал київського стадіону імені Лобановського, попри епідемію свинячого грипу, набилося більше людей, ніж приходили на ...
среда, 07 июля 2021 12:31

Мы будем бороться за инициативу – тренер Дании

  Комментировать
Мы будем бороться за инициативу – тренер Дании
Сборная Дании не собирается отдавать инициативу. Фото: Reuters

Главный тренер сборной Дании Каспер Юльманн поделился ожиданиями от полуфинального матча чемпионата Европы - 2020 с национальной командой Англии.

"Мы не собираемся просто так отдавать инициативу и изменять себе. Постараемся играть как можно активнее и показывать интересный футбол.

При этом прекрасно понимаем, что англичане будут делать то же самое. Они подойдут к матчу с таким же настроем. Так что это будет борьба за инициативу, за то, чтобы быть на шаг впереди соперника.

У Англии нет никаких слабых мест. Всё будет решаться в мелочах, мы должны сыграть на своих козырях. Они не пропустили за семь матчей ни одного гола, это сильная команда. Но мы попробуем найти способ обыграть англичан", — цитирует Юльманна пресс-служба УЕФА.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Это несправедливо – экс-капитан сборной Испании отреагировал на поражение в полуфинале

Второй финалист Евро-2020 определится в матче Англия - Дания, который пройдёт сегодня, 7 июля, на "Уэмбли". Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по киевскому времени. Победитель встретится в финале со сборной Италии.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Мы будем бороться за инициативу – тренер Дании». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
07
июля

Как Дания победила Англию

Самое читаемое
Дочь Брюса Уиллиса показала жаркие фото
Дочь Брюса Уиллиса показала жаркие фото
4
 Просмотров: 34515
Базары, традиционная одежна и пленные партизанки - как жила Украина под немецкой оккупацией
Базары, традиционная одежна и пленные партизанки - как жила Украина под немецкой оккупацией
16
 Просмотров: 11214
&quot;Не мова, а блевота какая-то&quot;, - преподаватель института опозорился заявлением про украинский язык
"Не мова, а блевота какая-то", - преподаватель института опозорился заявлением про украинский язык
 3 Просмотров: 7056
Церковный праздник 6 июля. Кому молиться, чтобы вылечить болезни
Церковный праздник 6 июля. Кому молиться, чтобы вылечить болезни Просмотров: 5769
Зеленский сказал украинцам: &quot;Я вам ничего не должен&quot;
Зеленский сказал украинцам: "Я вам ничего не должен"
 1 Просмотров: 4149
Спорт
Украина предлагает Литве совместно организовать и провести Евробаскет
Украина предлагает Литве совместно организовать и провести Евробаскет Просмотров: 9
Итальянский клуб назвал цену форварда "Динамо"
Итальянский клуб назвал цену форварда "Динамо" Просмотров: 270
Это несправедливо – экс-капитан сборной Испании отреагировал на поражение в полуфинале
Это несправедливо – экс-капитан сборной Испании отреагировал на поражение в полуфинале Просмотров: 450
"Шахтер" нашел футбольного таланта в Эквадоре
"Шахтер" нашел футбольного таланта в Эквадоре Просмотров: 225
Ярмоленко после Евро повез жену в Черногорию
Ярмоленко после Евро повез жену в Черногорию
3
 Просмотров: 1098
Больше всего комментируют
26
Порошенко возглавил антирейтинг политиков
9
"Нет альтернативы" – политолог объяснил рейтинги Зеленского
4
Петиция по Татарову: Зеленский проходит тест на человечность
3
"Не мова, а блевота какая-то", - преподаватель института опозорился заявлением про украинский язык
3
СБУ и Офис генпрокурора не будут трогать Зеленского в вопросе "вагнеровцев"
Голосов: 265
Голосование Кто стал лучшим футболистом сборной Украины на Евро?
  • 1) Георгий Бущан
  • 2) Андрей Ярмоленко
  • 3) Роман Яремчук
  • 4) Александр Зинченко
  • 5) Артём Довбик
Просмотреть