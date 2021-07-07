Мы будем бороться за инициативу – тренер Дании

Сборная Дании не собирается отдавать инициативу. Фото: Reuters

Главный тренер сборной Дании Каспер Юльманн поделился ожиданиями от полуфинального матча чемпионата Европы - 2020 с национальной командой Англии.

"Мы не собираемся просто так отдавать инициативу и изменять себе. Постараемся играть как можно активнее и показывать интересный футбол.

При этом прекрасно понимаем, что англичане будут делать то же самое. Они подойдут к матчу с таким же настроем. Так что это будет борьба за инициативу, за то, чтобы быть на шаг впереди соперника.

У Англии нет никаких слабых мест. Всё будет решаться в мелочах, мы должны сыграть на своих козырях. Они не пропустили за семь матчей ни одного гола, это сильная команда. Но мы попробуем найти способ обыграть англичан", — цитирует Юльманна пресс-служба УЕФА.

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Второй финалист Евро-2020 определится в матче Англия - Дания, который пройдёт сегодня, 7 июля, на "Уэмбли". Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по киевскому времени. Победитель встретится в финале со сборной Италии.