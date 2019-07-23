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вторник, 23 июля 2019 08:00

Мужская сборная Украины по фехтованию завоевала серебро чемпионата мира

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Мужская сборная Украины по фехтованию завоевала серебро чемпионата мира
Украинские шпажисты уступили в финале больше именитым французам

Мужская сборная Украины по фехтованию в финале командного турнира на чемпионате мира проиграла сборной Франции - 37:45.

Состав нашей сборной на этот матч был таким: Богдан Никишин, Игорь Рейзлин, Анатолий Герей и Роман Свичкар.

Французы считались безоговорочными фаворитами финала, но наши ребята смогли дать настоящий бой именитому сопернику.

Начали поединок наши ребята не очень уверенно, но по ходу благодаря спурта Свичкар обрели уверенность и к финальной схватке подошли со счетом 35:35.

В последнем поединке Анатолий Герей противостоял трехкратному чемпиону мира и олимпийскому чемпиону Рио-2016 в командном шпаге Янник Борель. К сожалению, опыт француза сыграл главную роль. В итоге, наша команда уступила - 37:45.

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В активе украинских фехтовальщиков на чемпионате мира 4 медали - 1 золотая, 1 серебряная и 2 бронзовые.

https://24tv.ua
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