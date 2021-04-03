Можна купить трехкомнатную квартиру в Киеве – украинский форвард рассказал о размере премиальных

Ома Яремчук забил 7 мячей за сборную. Фото: r.yaremchuk / Instagram

Нападающий сборной Украины Роман Яремчук рассказал о размере призовых за выход на Евро-2020 и ожиданиях от турнира.

"Гол в ворота Португалии и матч с ними – самый памятный в моей истории (2:1 – прим.). Такая победа и такая поддержка! Энергетика невероятная, такого никогда не ощущал. Гол был такой себе, но очень полезный. Были премиальные, за них можно купить трехкомнатную квартиру в Киеве. Команду не обидели, премиальные были хорошие и заслуженные. Мы хорошо себя проявили, вышли с первого места.

Я переживал за свою форму перед Евро, хотел поскорее залечить свою ногу. Но опередить сроки нельзя было, поехал специально в Сербию на лечение. Было бы сложно на чемпионате Европы, но жизнь вот так сложилась, что Евро перенесли.

Самая важная игра – первая, к ней нужно серьезно готовиться. Главное задание – выйти из группы. Конечно, я хочу выиграть чемпионат Европы, но я – реалист. Я вижу, что у нас есть шанс выйти из группы.

Выиграть Евро? Разве что если все идеально сложится. Когда играешь против сильных команд, понимаешь, какой уровень. Очень сложно. Я иду от матча к матчу, не могу ставить перед собой цель, которая будет там в 30 лет. У каждого есть своя мечта, но ты не знаешь, как все произойдет", – сказал Яремчук.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: "Динамо меня выбросило на улицу" - Яремчук может перейти в "Шахтер"

Чемпионат Европы пройдет летом 2021 года. Первый матч Украина сыграет со сборной Нидерландов. Потом – Северная Македония и Австрия.