"Моя любимая позиция – левый фланг" – Жерсон Родригес

Жерсон Родригес произвел впечатление на тренеров киевлян во время матчей с Люксембургом

Новобранец киевского "Динамо" Жерсон Родригес пока не знаком с динамовцами лично.

Об этом пишет champion.com.ua

"Сразу ли я согласился перейти в Динамо? У меня такой принцип, я всегда беру время для того, чтобы подумать. Я все взвесил, пообщался со своим менеджером. Мне сердце подсказало, что это правильный шаг. Я счастлив его сделать и двигаться дальше.

Конечно, я в этом уверен, потому что я очень люблю новые вызовы. Они мотивируют работать. Я по натуре лидер. Знаю, что здесь прекрасный коллектив и команда. Пока не знаком с динамовцами лично. Знаю, что если буду работать, отдавать самого себя полностью, результат будет.

По моему мнению, мне комфортнее играть левым вингером, но я футболист, который работает на команду и отталкивается от ее интересов. Могу играть в центре, на правом фланге. Там, где я нужен команде, там буду играть и отдавать всего себя "Динамо", чтобы достичь результатов ", - отметил Родригес.

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Жерсон Родригес перешел в "Динамо" вчера. Сумма трансфера - 2 миллиона евро.