Моуринью покупает форварда "Челси"

"Челси" будет иметь опцию обратного выкупа. Фото: Reuters

Нападающий "Челси" Тэмми Абрахам близок к переходу в "Рому".

Римляне заплатят за 23-летнего англичанина € 40 млн. в рассрочку плюс бонусы, сообщает журналист Фабрицио Романо.

При этом у лондонского клуба будет опция обратного выкупа Абрахама за 80 млн начиная с июня 2023 года.

Ожидается, что форвард прибудет в Рим сегодня днем и подпишет контракт с "волками" до 2026 года с зарплатой € 4-5 млн за сезон.

"Рому" тренирует Жозе Моуринью.

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В минувшем сезоне Абрахам сыграл за "Челси" 15 матчей, в которых забил 6 мячей. В мае команда выиграла Лигу чемпионов. В августе – Суперкубок Европы.