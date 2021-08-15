Моуринью покупает форварда "Челси"

Нападающий "Челси" Тэмми Абрахам близок к переходу в "Рому".
Римляне заплатят за 23-летнего англичанина € 40 млн. в рассрочку плюс бонусы, сообщает журналист Фабрицио Романо.
При этом у лондонского клуба будет опция обратного выкупа Абрахама за 80 млн начиная с июня 2023 года.
Ожидается, что форвард прибудет в Рим сегодня днем и подпишет контракт с "волками" до 2026 года с зарплатой € 4-5 млн за сезон.
"Рому" тренирует Жозе Моуринью.
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В минувшем сезоне Абрахам сыграл за "Челси" 15 матчей, в которых забил 6 мячей. В мае команда выиграла Лигу чемпионов. В августе – Суперкубок Европы.
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