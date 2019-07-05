Моуринью может продолжить карьеру в экзотическом чемпионате

Моуриньо может продолжить карьеру в экзотическом чемпионате

Португальского тренер Жозе Моуринью получил предложения от "Гуанчжоу Эвергранд".

Экс-тренер "Манчестер Юнайтед" Моуринью может очолити "Гуанчжоу Эвергранд", передает "The Telegraph".

56-летний специалист ведет переговоры с самым богатым человеком Китая Ху Цзяинь, по поводу возможности назначения главного тренером китайского клуба и, вероятно, национальной командировку.

Переговоры с Моуринью до сих пор продолжаются. Португальцы нибито интересует перспектива помочь развитию лиги, а также сборная Китая.

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Ранее специалист говоров о развитии молодых лег и поисках Новых вызовов. Последним местом работы Моуринью был "Манчестер Юнайтед", где его освободили через удовлетворит результаты.