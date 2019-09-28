Моуриньо уже отклонил предложения 5 клубов

Моуриньо продолжает мечтать о топ-клубах. Фото Рейтер

Бывший главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью намерен вернуться в мадридский "Реал" и уже отклонил предложения от пяти клубов.

Сообщает ole.org.ua

В период с мая по сентябрь у Моуринью были предложения из Италии, Франции и Германии. В услугах тренера были заинтересованы "Милан", "Монако", "Лилль", "Вольфсбург" и "Шальке".

Однако Моуринью следил за ситуациями в топ-клубах — в частности, ПСЖ, "Ювентусе" и "Баварии".

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Моуринью остается безработным с декабря прошлого года — с тех пор, как был уволен из "МЮ". "Реал" португалец возглавлял в период с 2010 по 2013 годы.