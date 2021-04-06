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вторник, 06 апреля 2021 14:28

Моуриньо требует защитника за €50 млн

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Моуриньо требует защитника за €50 млн
Жозе Моуриньо возглавляет "Тоттенхэм" с 2019 года. Фото: REUTERS

Главный тренер "Тоттенхэма" Жозе Моуриньо требует у руководителей команды подписать защитника "Севильи" 28-летнего Диего Карлоса.

"Шпоры" летом попробуют договориться о трансфере бразильца, сообщает Transfermarkt.

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По мнению португальского тренера именно подписание защитника "Севильи" должен стать главным летним трансфером клуба.

Диего Карлос смог зарекомендовать себя с лучшей стороны в чемпионате Испании и Лиге чемпионов. Трансферная стоимость футболиста €50 млн. Руководство "Тоттенхэма" попытается уменьшить ценник на игрока.

Бразилец защищает цвета "Севильи" с лета 2019 после перехода из французского "Нанта" за €15 млн.

В текущем сезоне Диего Карлос сыграл за испанскую команду 38 матчей во всех турнирах, где забил 1 гол. Контракт бразильца с "Севильей" действует до лета 2024 года.

"Тоттенхэм" в текущем сезоне занимает 6-е место, отставая от зоны Лиги чемпионов на 3 очка. Следующую игру команда Моуриньо проведет 11 апреля против "Манчестер Юнайтед". Начало матча в 18:30.

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