Моуриньо стал лысым

Главный тренер "Тоттенхэма" Жозе Моуриньо кардинально изменил свою прическу.

57-летний португальский тренер побрился наголо. Соответствующее фото опубликовал один из английских журналистов.

"Время от времени мне нравится делать что-то подобное и экспериментировать. Иногда хочется чувствовать этот холод на голове и меняться.

Но в этот раз все несколько иначе. Я заснул у парикмахера, а когда проснулся, то увидел, что мои волосы выглядят ужасно. Так что я попросил подстричь меня под ноль, ведь, я надеюсь, они отрастут ", - прокомментировал Моуриньо" Sky Sports "изменение своего имиджа.

Автор: twitter.com/Metro

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: "Манчестер Юнайтед" держит собственного игрока на карантине из-за угрозы коронавируса

"Тоттенхэм" располагается на 5-м месте в турнирной таблице чемпионата Англии.