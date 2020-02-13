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четверг, 13 февраля 2020 20:11

Моуриньо стал лысым

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Главный тренер "Тоттенхэма" Жозе Моуриньо кардинально изменил свою прическу.

57-летний португальский тренер побрился наголо. Соответствующее фото опубликовал один из английских журналистов.

"Время от времени мне нравится делать что-то подобное и экспериментировать. Иногда хочется чувствовать этот холод на голове и меняться.

Но в этот раз все несколько иначе. Я заснул у парикмахера, а когда проснулся, то увидел, что мои волосы выглядят ужасно. Так что я попросил подстричь меня под ноль, ведь, я надеюсь, они отрастут ", - прокомментировал Моуриньо" Sky Sports "изменение своего имиджа.

Автор: twitter.com/Metro
 

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"Тоттенхэм" располагается на 5-м месте в турнирной таблице чемпионата Англии.

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Дата
13
февраля

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  • 6) "Бавария"
  • 7) "Пари Сен-Жермен"
  • 8) "Боруссия"/"Челси"/"Атлетико"/"Тоттенхем"
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