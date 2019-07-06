Моуриньо порекомендовал "Брюгге" купить Соболя

До Бельгии Соболь играл на правах аренды за чешские клубы

На днях украинский защитник Эдуард Соболь перебрался в "Брюгге" на правах сезонной аренды. По окончанию соглашения бельгийцы смогут выкупить игрока у "Шахтера" за фиксированную сумму.

Оказалось, что в какой-то мере к переходу причастен сам Жозе Моуриньо. По информации ua-football.com, перед началом работы на трансфером рынке боссы "Брюгге" проконсультировались с рядом авторитетным специалистов по поводу своих целей на лето, в числе которых был и Особенный.

Португалец был впечатлен выступлениями Соболя за "Зарю", когда луганчане встречалась с его "Манчестер Юнайтед" в рамках группового этапа Лиги Европы, поэтому дал положительную характеристику украинцу.

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Соболь принадлежит донецкому "Шахтеру". Горняки отдавали его в аренду в Чехию. Последним клубом Эдуарда был "Яблонец"