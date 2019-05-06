Моуриньо назавал лучшего полузащитника Европы

Жозе Моуриньо. Фото:Reuters

Португальский наставник Жозе Моуриньо выразил свое мнение о том, кто является лучшим полузащитником на континенте на сегодняшний день.

Жозе считает, что итальянцу из "Челси" Жоржиньо нет равных на своей позиции в Европе на данный момент, как сообщает beIN Sport.

"Лучший полузащитник в Европе? Все просто, на сегодня для меня это однозначно Жоржиньо. Итальянец потрясающе контролирует игру, задает команде необходимый темп. Настоящий дирижер, который может и мяч отобрать, и помочь команде выйти из-под давления со стороны соперника ".

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Жоржиньо стал игроком "Челси" летом прошлого года. Игрок переехал в Лондон с Неаполя вместе с Сарре. В текущем сезоне 27-летний итальянец бразильского происхождения сыграл в 36 матчах АПЛ, на его счету 2 гола. Ранее Фабрегас отмечал, что мог остаться в Лондоне, но, по словам испанца, Маурицио привел в команду "своего сына" в персоне Жоржиньо и не переезжать Сеск не мог.