Моуриньо хотел приобрести в "Тоттенхэм" лидера сборной России

Артем Дзюба продолжит выступать за "Зенит". Фото: с отрытых источников

Нападающий "Зенита" и сборной России Артем Дзюба в зимнее трансферное окно мог перейти в "Тоттенхэм".

Дзюба входил в шорт-лист главного тренера "шпор" Жозе Моуриньо, который нуждался форварда после травмы Гарри Кейна, сообщает "Чемпионат"

Рассматривался вариант как полноценного трансфера, так и аренды Дзюбы на полгода. Переход не состоялся, потому что "Зенит" не захотел отпускать своего лидера.

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Артем Дзюба является лидером сборной России. В этом сезоне форвард забил 11 голов в 19 матчах РПЛ.