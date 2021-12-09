Моуриньо будет рад - "Заря" подарила "Роме" первое место в группе Лиги конференций

Егор Назарина выступает за "Зарю" с 2020 года. Фото: ФК "Заря"

В матче шестого тура Лиги конференций "Заря" сыграла в ничью с "Буде-Глимтом" – 1:1.

Что нужно знать об игре в Запорожье?.

Без кадровых проблем. Виктор Скрипник мог рассчитывать на всех сильнейших игроков.

Ровная игра. Каждый из соперников не отсиживался в обороне. Гости пытались высоко прессинговать и действовать в силовом стиле, "Заря" не задерживала мяч внутри поля и искали пространство на чужой половине поля.

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Красивый гол Назарины. Полузащитник "Зари" в начале матча красиво реализовал стандарт метров с 30. Шанса отразить удар вратарь норвежцев не имел.

Надежный Мацапура. Вратарь "Зари" провел сильный матч и неоднократно спасал свою команду.

Автогол Вернидуба. Защитник хозяев срезал мяч в свои ворота после прострела с правого фланга.

Капитан "Зари" Вернидуб забил в свои ворота

Проблемы "Зари" в атаке. Гостей устраивала только победа. С середины второго тайма "Будет Глимт" большими силами пошел в атаку. "Заря" никак не смогла наладить контригру, играя на отбой.

Не хватило физики. Под конец матча команда Скрипника прижалась к своим воротам. Матч получил сумбурный привкус, где любая ошибка могла стоить пропущенного мяча.

Закономерная ничья. Ни одна из команд не наиграла на победу. На поле было большее желание, чем конструктивной игры.

После семи туров "Заря" набрала семь очков и финишировала на седьмом месте. Команда Скрипника покидает Лигу конференции. В другом матче "Рома" в гостях разгромила ЦСКА 3:1. Ничья в Запорожье "Буде-Глимт" позволила "Роме" закончить групповой турнир на первом месте. 12 декабря "Заря" сыграет в гостях против "Динамо". Отчет об игре читайте на нашем сайте.