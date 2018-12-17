Моуриньйо рассказал, почему не выпустил Погба с "Ливерпулем"

Моуриньйо прокомментировал ситуацию с Погба. Фото: СПОРТ bigmir) net

Португальский наставник "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуриньйо рассказал, почему не выпустил со скамейки запасных полузащитника Поля Погба в матче 17 тура английской Премьер-лиги с "Ливерпулем" (1:3).

"Претендовал ли Погба на попадание в стартовый состав? Нет. Сейчас я доволен Неманьей Матичем, Джесси Лингардом и Андером Эррерой.

Не думаю, что Лукаку провёл плохой матч. Он упорно сражался, хорошо передвигался и создал момент с голом. Иногда Ромелу не лучшим образом делает первое касание и теряет много мячей, но сегодня этого не было. Он развивается. Лукаку показал хорошую игру во встрече с "Фулхэмом", но сегодня был очень трудный матч", - приводит слова Моуриньйо Goal.

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"Манчестер Юнайтед" имеет в активе 26 очков и занимает 6-е место в турнирной таблице АПЛ.