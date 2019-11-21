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четверг, 21 ноября 2019 11:20

Моуриньйо определился с первым трансфером во главе "Тоттенхэма"

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Моуриньйо определился с первым трансфером во главе &quot;Тоттенхэма&quot;
Моуриньо хочет вернуть Бейла в "Тоттенхэм". Фото: рейтер

Новый тренер "Тоттенхэма" Жозе Моуриньйо определился с первоочередной трансферной целью в новой команде.

Футболист "Реала" Гарет Бэйл стал первым трансферной целью Жозе Моуриньйо во главе "Тоттенхэма", информирует "Футбол 24"

Трансфер валлийца может ускориться за постоянных проблем валлийца с главным тренером "сливочных" Зиданом и большую зарплату Бэйла в Мадриде.

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Гарет Бэйл провел 7 матчей в составе "Реала" в текущем сезоне, отметившись 2 голами и 2 ассист. К этому Гарет выступал именно за "Тоттенхэм".

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