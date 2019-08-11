Моуриньйо определился с новым местом работы

Жозе Моуриньо наконец нашел себе новую работу.
Экс-наставник "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуриньо трудоустроился на телевидении. Португалец теперь будет работать экспертом "Sky Sports".
Об этом сообщает сам телеканал на своей странице в социальных сетях.
После того, как Моуриньо уволили из "Манчестер Юнайтед" в декабре 2018 года, он нигде не работал тренером.
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Дебют португальца в студии "Sky Sports" состоится в воскресенье, 11 августа, когда в рамках первого тура АПЛ играть две бывшие команды тренера - "Челси" и "Манчестер Юнайтед".
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