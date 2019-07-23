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вторник, 23 июля 2019 16:00

"Мотор" узнал соперников в SEHA League

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&quot;Мотор&quot; узнал соперников в SEHA League
Для выхода из группы "Мотор" должен занимать первое или второе место

Определены соперники запорожского "МОТОРа" в SEHA League, где чемпион Украины дебютирует в предстоящем сезоне.

По новой схеме розыгрыша 12 клубов будут разбиты на две группы.Отметим участие в турнире команды Пекинского спортивного университета, которая базируется в Европе.


СЕХА-Лига 2019/2020:

Группа "А"

"Мотор" (Украина)

"Вардар" (Северная Македония)

"Нексе" (Хорватия)

"Татран" (Словакия)

"Войводина" (Сербия)

"Татабанья" (Венгрия)

Группа "В"

"Веспрем" (Венгрия)

Пекинский спортивный университет (Китай)

"Загреб" (Хорватия)

БГК им. Мешкова (Беларусь)

"Еврофарм Работник" (Македония)

"Металопластика" (Сербия)

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Старт сезона 3-4 сентября. Матчи турнира будут проходить по вторникам и средам. По две лучшие команды по итогам группового этапа получат прямые путевки в 1/4 финала. Команды, которые займут 3-6 места, начнут плей-офф с 1/8 финала.

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