"Мотор" сыграет со сборными Китая и Саудовской Аравии

Автор: Официальный сайт "Мотора" Геннадий Касай

Гандбольный клуб "Мотор" продолжает подготовку к новому сезону

Запорожский "Мотор" заканчивает сбор, который проводил в хорватском городе Пула. Завтра действующие чемпионы Украины возвращаются в Запорожье. Но уже 8 августа команда берет курс на словенский город Зрече, где пробудет до 17 августа. За это время "Мотор" проведет шесть контрольных матчей. 10 августа украинцы сыграют с хорватским "Загребом", 11-го со сборной Саудовской Аравии, 12-го со сборной Китая, 14-го со словенской "Горенье", 16 августа снова выйдут на площадку против сборной Саудовской Аравии, а в заключительном контрольном матче 17 августа проэкзаменуют словенский "Марибор".



"Предстоящий сезон будет самым интересным в истории клуба, - отметил директор СК "МОТОР Сич"Геннадий Касай. – Впервые команда будет выступать на два "еврофронта" - и в Лиге чемпионов, и в СЕХА-лиге. Мы надеемся продемонстрировать хорошие результаты в обоих турнирах. Сейчас необходимо провести качественную подготовку к сезону. Матчи в Словении позволят команде наиграть новые игровые звенья и отработать тактические схемы. Чтобы уже 22-24 августа в рамках традиционного международного турнира "Кубок Днепра-2019" продемонстрировать в дворце спорта "Юность" на глазах наших фанов свои лучшие качества. Подчеркну, что мынеплохо поработали над кадровым усилением команды. В межсезонье состав "Мотора" пополнили Эдуард Кравченко (правый крайний), Владислав Паровинчак (разыгрывающий), Денер Яанимаа (правый полусредний), Стеван Вуйович (левый полусредний), Станислав Жуков (левый полусредний), Игорь Гурин (левый полусредний), Павел Гурковский (линейный и защитник) и Глеб Калараш (линейный и защитник).







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