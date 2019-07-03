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"Мотор" конфликтует из гандбольной феддерацией из-за "Газпрома"

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&quot;Мотор&quot; конфликтует из гандбольной феддерацией из-за &quot;Газпрома&quot;
"Мотор" сравнил себя из "Шахтером"

7-кратный чемпион Украины опубликовал открытое письмо, в котором изложил свою позицию относительно своего дебюта в международном проекте SEHA-League.

С будущего сезона запорожский "Мотор" собирается дебютировать в SEHA-League – турнире, в котором принимают участие чемпионы Словакии, Хорватии, Венгрии, Румынии, Беларуси, Сербии, Северной Македонии, Боснии и Герцеговины. Победителем турнира в минувшем сезоне стал "Вардар" (Северная Македония), который параллельно победил и в розыгрыше Лиги чемпионов (!).

Приняв предложение участвовать в будущем сезоне в SEHA-League "Мотор" столкнулся с непониманием этого шага со стороны Федерации гандбола Украины. ФГУ смущает факт, что одним из спонсоров SEHA-League является Газпром. Однако, следуя этой логике, донецкий "Шахтер" должен отказаться от участия в групповом турнире футбольной Лиги чемпионов, ведь Газпром является также одним из спонсоров Лиги чемпионов УЕФА.

К сожалению, руководители ФГУ не понимают, что участие в таком конкурентном турнире как SEHA-League принесёт пользу и откроет новые возможности для гандбольного клуба "Мотор" и минимум 7 наших игроков — членов национальной сборной Украины, а также для ФГУ в целом, - отмечает в открытом письме руководитель клуба Олимпий Покатов. - Руководство ФГУ, возможно, не в курсе, что "Мотор" из-за отсутствия должного уровня конкуренции во внутреннем чемпионате, с целью поиска качественных спарринг-партнеров вынужден ежегодно в январе выезжать в Германию, Польшу, Словению, Беларусь.

В открытом письме Олимпий Покатов подчеркивает, что Министерство молодёжи и спорта Украины 4 июня 2019 года проинформировало руководство ФГУ об определенных ограничениях, но они абсолютно не касаются клубных вопросов и тем более SEHA-League. Никакого запрета на выступление клубных украинских команд в соревнованиях на территории европейских стран не существует!

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Призерами последнего чемпионата Украины стали сразу 3 запорожских клуба.

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03
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