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среда, 21 августа 2019 15:34

"Мотор" будет принимать международный турнир на День Независомости

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&quot;Мотор&quot; будет принимать международный турнир на День Независомости
В последнем чемпионате Украины все три призовых места заняли команды с Запорожья

Завтра в запорожском дворце спорта "Юность" стартует гандбольный турнир "Кубок Днепра".

Соревноваться будут четыре команды - украинский "Мотор", польская "Висла" из Плоцка, израильский "Хапоэль" из Ришон ле Циона и минский СКА.

Заслуженный тренер Украины Иван Фучеджи призывает президента ФГУ Андрея Мельника обсудить будущее наших клубов с учетом назревающей реформы спортивного хозяйства.

Наше украинское гандбольное хозяйство в той же турбулентности, что и вся страна, - отметил Иван Иванович. - При этом клубы обеспечивают содержание своих команд, а также производят оплату судейства и услуг ФГУ по проведению чемпионата Украины. Это будет до тех пор, пока не восстановится украинская гандбольная лига. Мы очень надеемся, что УГЛ восстановится, в первую очередь, с помощью руководство ФГУ, которое сформулирует и скоординирует свои усилия по созданию предпосылок для становления 12-14 профессиональных гандбольных клубов. Реформа однозначно будет, и мы должны быть готовы к главному вызову: стать конкурентоспособными клубами на международном уровне и регулярно пополнять сборные команды Украины игроками высокого класса. И привлечь главного потребителя гандбольного продукта – наших украинских зрителей.

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Турнир пройдет по круговой системе и завершится в День Независимости, в субботу, 24 августа.

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