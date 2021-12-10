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пятница, 10 декабря 2021 14:30

Мошенники от имени лидера "Динамо" просили деньги в соцсетях

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Мошенники от имени одного из лидеров "Динамо" Виталия Буяльского собирали деньги в соцсетях.

Жена футболиста Алина Буяльская опубликовала переписку с мошенником, который под видом Виталия пытался выманить деньги в Instagram.

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"Схема – классическая, далеко не новая." Написал друг, что где-то застрял, а ему нужно добраться домой. Я нахожусь в Лиссабоне, у нас игра. Нужна небольшая финансовая поддержка, потом все вернут" – такие сообщения рассылали от имени футболиста. "Так вот как Виталик подрабатывает. Напоминаю, что его нет в соцсетях", – написала жена динамовца в Instagram.

 

Виталий Буяльский воспитанник "Динамо". В последние сезоны стал одним из лидеров команды.

В последнем матче киевляне проиграли "Бенфике" в рамках Лиги чемпионов. 12 декабря команда Луческу сыграет против "Зари" в рамках чемпионата Украины. Отчет об игре читайте на нашем сайте.

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Дата
10
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