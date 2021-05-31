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понедельник, 31 мая 2021 21:00

Моральный упадок нашего футбола продолжается более 30 лет

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Моральный упадок нашего футбола продолжается более 30 лет
Евро перенесли на год из-за пандемии коронавируса. Фото: Reuters

Сборная Украины в третий раз в истории примет участие в Кубке Европы.

Команда Андрея Шевченко попала в группу с Нидерландами, Австрией и Северной Македонией.

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"И когда наши проиграли финальный поединок Евро-1988 Нидерландам, их yt разогнали, как раньше, а объявили героями. Тогда и начался моральный упадок нашего футбола. За более чем 30 лет после проигранного сборной СССР, которая была практически сборной Украины, европейского финала - никто у нас о таких матчах даже не мечтает. Выдающимся достижением считается сам выход национальной команды в число 24 участников Евро.

Футбольных талантов у нас не меньше, чем тогда, когда проигрыш в финале Кубка Европы считали позором. Просто задач теперь таких никто не ставит. И вряд ли что-то изменится в последующие годы. А комментатор, который будет кричать "ГОООООЛ!", Когда наши забьют в полуфинале Кубка Европы - еще и не родился", - написал журналист Николай Несенюк.

Подробности читайте в "Країна" №22 (575) от 3 июня 2021 года. Печатную версию можно приобрести в точках продажи прессы или подписаться. Подписной индекс - 37278. Ваши впечатления о журнале присылайте по адресу: [email protected] или пишите на странице журнала в социальных сетях http://www.facebook.com/kraina.journal.

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