Моральный упадок нашего футбола продолжается более 30 лет

Евро перенесли на год из-за пандемии коронавируса. Фото: Reuters

Сборная Украины в третий раз в истории примет участие в Кубке Европы.

Команда Андрея Шевченко попала в группу с Нидерландами, Австрией и Северной Македонией.

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"И когда наши проиграли финальный поединок Евро-1988 Нидерландам, их yt разогнали, как раньше, а объявили героями. Тогда и начался моральный упадок нашего футбола. За более чем 30 лет после проигранного сборной СССР, которая была практически сборной Украины, европейского финала - никто у нас о таких матчах даже не мечтает. Выдающимся достижением считается сам выход национальной команды в число 24 участников Евро.

Футбольных талантов у нас не меньше, чем тогда, когда проигрыш в финале Кубка Европы считали позором. Просто задач теперь таких никто не ставит. И вряд ли что-то изменится в последующие годы. А комментатор, который будет кричать "ГОООООЛ!", Когда наши забьют в полуфинале Кубка Европы - еще и не родился", - написал журналист Николай Несенюк.

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